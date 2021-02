"Blij met duidelijkheid, voor onze klanten was de belastingfiche invullen soms een echt raadsel”

De plenaire vergadering van de Kamer keurde gisteravond zijn wetsontwerp goed dat komaf maakt met de ongelijke behandeling van huurinkomsten uit buitenlands vastgoed. Marleen De Vijt van Azull, de Belgische marktleider in Spaans vastgoed, is vooral tevreden dat er nu duidelijkheid is.

Voordelig

“Wij zijn vooral opgelucht dat er na jaren van onduidelijkheid en kritiek vanuit Europa eindelijk een oplossing klaar ligt. Voor onze klanten was de belastingfiche de voorbije jaren soms een echt raadsel. Dat is binnenkort gelukkig verleden tijd. Bovendien zal het feit dat er niet op de werkelijke huurinkomsten belast wordt, maar op het kadastraal inkomen, voor de meeste Belgen voordelig uitkomen. We verwachten daarom ook dat buitenlands vastgoed hierdoor aan populariteit zal winnen.”

Al stelt De Vijt zich wel vragen bij de houdbaarheid van de nieuwe maatregel. “De vraag is nu hoe lang deze duidelijkheid er zal blijven. Want het nieuwe wetsontwerp kreeg meteen al kritiek van de Raad Van State. Onder andere omdat men het kadastraal inkomen van de panden wil gaan berekenen op basis van de actuele verkoopwaarde”.

“Onbegonnen werk”

“Maar het bepalen van die actuele verkoopwaarde is een enorm complexe zaak. Dat nu gaan doen voor àlle buitenlandse panden met een Belgische eigenaar, is onbegonnen werk. Om maar een voorbeeld te geven: een appartement aan de Costa del Sol of hetzelfde appartement in pakweg München heeft absoluut niet dezelfde waarde. Zo simpel is het niet.”