Bitcoin voor eerst in maand weer even boven 24.000 dollar

Belgische veetelers kweekten vorig jaar minder runderen, varkens en pluimvee

In 2021 hebben de Belgische veetelers minder runderen, varkens en pluimvee gekweekt, vergeleken met het jaar voordien. In Limburg is de varkensteelt zelfs met 7 procent gekrompen. Oorzaken zijn de moeilijke export tijdens de coronacrisis en de stijgende voederprijzen, schrijft ‘Het Belang van Limburg’ vandaag.

19 juli