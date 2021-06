Bitcoin veert weer op na dip tot onder de 30.000 dollar

“Amazon vernietigt jaarlijks miljoenen nieuwe producten”

21 juni Webwinkel Amazon vernietigt in het Verenigd Koninkrijk alleen al jaarlijks miljoenen nieuwe en vrijwel nieuwe producten. Dat bericht de Britse zender ITV dat over in het geheim gefilmde beelden uit een Amazon-distributiecentrum in het Schotse Dunfermline beschikt. Amazon heeft in totaal 24 distributiecentra in het Verenigd Koninkrijk.