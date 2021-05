Bitcoin schiet weer omhoog na bloedrode dag

De munt steeg weer in waarde na opmerkingen van uitgesproken voorstanders van digitale valuta. Het tumult ontlokte een tweet van Tesla-topman Elon Musk, die impliceerde dat Tesla niet tot de verkopers van bitcoin behoorde. Justin Sun, een techondernemer die cryptoplatform Tron oprichtte, tweette dat hij 152 miljoen dollar (124 miljoen euro) in bitcoin kocht voor ongeveer 37.000 dollar (30.300 euro) per munt.

De extreme prijsschommelingen van crypto’s, die daarom bekend staan, zorgden vandaag ook voor beroering op de aandelenbeurzen. Vooral cryptobedrijven en techfondsen gingen bij opening in het kielzog van bitcoin en andere crypto’s mee omlaag op Wall Street. De graadmeters in New York maakten gedurende de sessie een deel van de eerdere verliezen goed.

China

De waarde van bitcoin en andere cryptomunten zoals ethereum gingen eerder op de dag hard omlaag, nadat de Chinese centrale bank herhaalde dat cryptomunten niet kunnen worden gebruikt om mee te betalen. De Chinese overheid heeft financiële bedrijven en betalingsondernemingen al verboden diensten te verlenen gerelateerd aan transacties met digitale valuta’s. Ook waarschuwde de Chinese centrale bank weer voor speculatieve handel in cryptomunten.

Vorige week daalde de koers van de bitcoin ook al flink nadat Elon Musk bekendmaakte dat zijn onderneming Tesla uit milieuoverwegingen stopt met het accepteren van betalingen in bitcoin. In februari kondigde Tesla nog aan dat het mogelijk zou worden om met bitcoins te betalen bij het Amerikaanse autobedrijf. Er werd toen ook aangekondigd dat Tesla een investering van 1,5 miljard dollar (1,23 miljard euro) had gedaan in bitcoins.

