Bitcoin rondt kaap van 17.000 dollar

PayPal laat voortaan betaling met bitcoin toe

21 oktober PayPal-klanten kunnen voortaan via het platform ook betalen met bitcoin en andere virtuele munten. Dat meldt het online betalingssysteem vandaag. Dat nieuws stuwde de waarde van bitcoin vandaag stevige de hoogte in. De munt was aan het einde van de middag 12.854 dollar (10.822 euro) waard, waarmee het zijn hoogste stand sinds juli 2019 bereikte.