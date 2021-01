Bitcoin overschrijdt (eventjes) de kaap van 40.000 dollar

REPORTAGE. Met arbeidsin­spec­tie op flitscon­tro­le bij Audi: “De waarschu­wings­fa­se is voorbij”

18:09 Telewerk is al twee maanden verplichte kost, maar schijnbaar verwarren we ‘verplicht’ met ‘wenselijk’. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is het zat en gelooft evenmin dat iedereen om 7.30 uur op de E40 staat aan te schuiven om koffiekoeken te halen. Sinds deze week zijn er bij de bedrijven strenge controles op telewerk. Wij mochten met de inspecteurs een kijkje nemen bij Audi in Vorst, waar alles op wieltjes liep.