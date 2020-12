Bitcoin gaat door kaap van 25.000 dollar. Is het slim om er nog in te beleggen? Onze beursexpert legt uit

60 studenten staan bedrijven in nood bij: “Zij de gratis hulp, wij de ervaring: pure win-win”

21 december In dit vreemde academiejaar, zonder cantussen of Erasmus, vullen zo'n zestig studenten de vrijgekomen tijd nuttig in. Ze hebben zich verenigd in Cov.help, een initiatief dat kleine zelfstandigen bijstaat die getroffen zijn door de coronacrisis. Gratis. "Dit is pure win-win."