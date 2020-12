Bitcoin bereikt nieuw record, net onder kaap van 20.000 dollar

Economie Disney voert aantal ontslagen op tot 32.000

26 november Entertainmentconcern Disney is van plan in de eerste zes maanden van volgend jaar 32.000 werknemers te ontslaan. Dat zijn er 4.000 meer dan het bedrijf in september al aankondigde. Het merendeel van de banen verdwijnt bij de pretparkentak van Disney. Door de corona-uitbraak zijn die al geruime dicht of maar beperkt open.