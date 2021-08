Bioscoopketen AMC gaat bitcoins accepteren als betaalmiddel

Inkomen van rijkste Vlamingen ligt nog steeds ruim drie keer hoger dan dat van armsten

16:50 In 2019 lag het huishoudinkomen van de 20 procent rijkste inwoners van het Vlaamse Gewest 3,4 keer hoger dan het huishoudinkomen van de 20 procent armste inwoners. Dat meldt Statistiek Vlaanderen vandaag, op basis van het cijfermateriaal van de enquête van ‘European Union - Statistics on Income and Living Conditions’ (EU-SILC) voor het jaar 2020.