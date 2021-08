Bill Gates zakt door scheiding naar vijfde plaats op ranglijst van rijkste mensen

Celebrities Honderden miljoenen verdiend, maar één van de armsten in Hollywood: waar is het fortuin van Britney Spears naartoe?

15 juli Britney Spears (39) is niet van plan om zomaar weg te kwijnen. De popzangeres neemt een nieuwe ‘superadvocaat’ onder de arm die ervoor moet zorgen dat er na 13 jaar een einde komt aan het curatorschap van haar vader. Britney wil weer de zeggenschap over haar eigen carrière, persoonlijke leven en vooral haar financiën, iets waar de laatste dagen heel wat om te doen is. Zo blijkt Britney volgens Forbes de ‘armoedzaaier’ van Hollywood te zijn, met vele miljoenen minder op haar rekening dan haar beroemde collega’s. Maar naar waar of wie - en via welke dubieuze manieren - is dat fortuin dan gevloeid? Vader Jamie Spears blijkt het paard van Troje.