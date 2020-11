Bijzondere ondernemingsraad bij e5 Mode

Topman Helder­weirt probeert e5 Mode recht te houden in coro­nastorm, “maar de veilige haven hebben we nog niet bereikt”

4 juli Timing is alles. In december vorig jaar nam Frédéric Helderweirt (44) met een ambitieus plan de winkels van de 40 jaar oude kledingketen e5 Mode over. Op datzelfde moment legden Chinese dokters een nieuw virus onder de microscoop. e5 Mode ging bijna overkop en kreeg bescherming tegen schuldeisers, maar maakt nu toch een nieuwe start. “Ja, er zijn momenten geweest waarop ik dacht: ‘Waar ben ik aan begonnen?’.”