Bijna helft groene fondsen investeert in vervuilende bedrijven

Almaar meer Belgen beleggen in donkergroene fondsen, die beloven dat ze niet investeren in bedrijven die mens en milieu 'significant' schaden. In België wordt al voor 16,8 miljard euro belegd in donkergroene fondsen, ofwel 7 procent van het vermogen van Belgen in fondsen.

Een groep Europese journalisten lichtte 838 donkergroene fondsen die in Europa worden aangeboden door en screenden de ruim 130.000 beleggingen van die fondsen. Bijna de helft (388) bleek te investeren in een of meer bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen of de luchtvaart. Daarvan worden 155 fondsen ook op de Belgische markt aangeboden. Die investeren in 582 fossielebrandstofbedrijven, samen goed voor een belegd bedrag van 3,6 miljard euro.