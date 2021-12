Bijna helft Belgische kmo’s wil extra mensen aanwerven ondanks coronapandemie

Ook de Belgische bedrijven ontsnappen niet aan de stijgende coronacurves. Denken we maar aan de verplichting tot telewerk en de uitval van personeel dat besmet is of in quarantaine zit. Toch blijkt dat geen impact te hebben op de aanwervingsintenties van de kmo’s. Iets minder dan de helft (45 procent) zegt binnen de zes maanden extra personeel te willen aanwerven, amper 1 procentpunt minder dan in mei 2021. Bovendien gaat het in acht op de tien gevallen om een vast contract van onbepaalde duur.