Bijna 6 miljoen jobs verdwenen in EU bij uitbraak coronacrisis

8 maart Matti Swinnen is 26 jaar en kan op zijn leeftijd bijna zeggen dat de wereld aan zijn voeten ligt. Met zijn immokantoor Global Spain in Torrevieja in Spanje is hij één van de succesvolste makelaars aan de ‘Costa Belgica’. “Ik had één doelstelling, toen ik hier aankwam: ‘ik zou het maken als makelaar én ik zou een penthouse hebben’.” Van het familiebedrijf is er één jaar laten wel geen sprake meer: broers Timo en Nico zijn terug naar België én vriendin Hrafntinna naar Ijsland.