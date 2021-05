Bijna 500 Belgische bedrijven failliet verklaard in april

Afgelopen maand zijn er 488 bedrijven in België failliet gegaan. Volgens handelsinformatiekantoor Graydon is dat aantal faillissementen slechts een fractie van wat er in een normale economische cyclus kan worden verwacht. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er bijzonder weinig faillissementen. Graydon spreekt zelfs over het laagste faillissementenvolume sinds begin deze eeuw.

Van januari tot april 2021 kwamen 2.135 bedrijven in de problemen. Dat was een daling van 35,2 procent ten opzichte van 2020. Die daling deed zich voor in de drie gewesten. Zo ging het in Vlaanderen om 1.145 faillissementen (-32,6 procent), in Wallonië om 622 (-28,2 procent) en in Brussel om 345 (-51,9 procent). De provincie Antwerpen kende in Vlaanderen de grootste daling, terwijl dat in Wallonië Luxemburg was.