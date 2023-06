Bijna 2.000 meldingen over handelaars die geen elektronisch betaalmiddel aanbieden

Jef Colruyt over zijn vertrek als CEO van Colruyt: “Vanaf nu ga ik supporte­ren en af en toe nog een keer challengen”

Jef Colruyt kondigde gisteren aan na bijna 30 jaar aan de top van het grootste Belgische retail imperium de fakkel door te geven. Op 1 juli neemt COO Stefan Goethaert het roer bij Colruyt van hem over. “Ik ben blij dat we de beslissing hebben gecommuniceerd”, zei de bijna 65-jarige afscheidnemende CEO op een persconferentie. “Nu kunnen we volle bak in gang schieten.”