Bijna 1 op de 2 horeca-uitbaters haalde in juli minder omzet dan vorig jaar

Janet Yellen: “Inflatie VS eind dit jaar in lijn met doelstel­ling Fed”

4 augustus De inflatie in de Verenigde Staten zal tegen het einde van dit jaar op maandbasis in lijn zijn met de beoogde doelstelling van centralebankenkoepel Federal Reserve. Zelfs al is op jaarbasis dan nog sprake van een hoge inflatie. Die verwachting sprak de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen uit.