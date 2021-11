Biden beslist deze week over benoeming Fed-voorzitter

Nieuws Protest tegen vroeger sluitings­uur voor Nederland­se horeca: verschil­len­de cafés weigeren te sluiten, politie moet ingrijpen in Leeuwarden

In Nederland lijken de meeste horeca-ondernemers zich te houden aan de opgelegde sluitingstijd van 20 uur die op zaterdagavond ingaat. Maar hier en daar is er protest. In Breda waren veel zaken nog geopend na het opgelegde sluitingsuur. In Leeuwarden moest de oproerpolitie optreden om een groep mensen te verdrijven.

14 november