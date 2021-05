Bezos verkocht al voor 5,5 miljard euro aan aandelen van Amazon

Bezos verkocht in een laatste transactie voor 1,7 miljard dollar (1,4 miljard euro) aandelen. Het gaat om bijna 522.000 stuks. Sinds 2 mei verkocht hij in drie schijven in totaal al zowat 2 miljoen aandelen, goed voor 6,7 miljard dollar (5,5 miljard euro). Bezos verkocht de aandelen kort na de publicatie van goede cijfers voor het eerste kwartaal. Het bedrijf blijft profiteren van de toenemende e-commerce in tijden van corona. Het aandeel steeg vorig jaar met 76 procent. Sinds eind april is er wel een daling met 7 procent.