Bevoorradingsproblemen in Europa zouden tot in 2023 kunnen aanslepen: vooral autobedrijven slachtoffer

Europese Commissie wil ruim 15 miljard euro extra pompen in chipproduc­tie

Wereldwijd is er een tekort aan microchips en bovendien is Europa afhankelijk van andere continenten voor de productie ervan. Met de ‘European Chips Act’ wil de Europese Commissie inzetten op productie op eigen bodem. Er moet zo 15 miljard euro extra geïnvesteerd worden in de sector, voor een totaal van 43 miljard euro tot 2030.

8 februari