“Bevoorradingscrisis leidt tot schrikwekkend hoge inflatie in Verenigd Koninkrijk”

Oppositie en meerder­heid in de clinch over aanpak langdurig zieken: “Onbegrij­pe­lijk voor socialis­ten”

13 oktober In de Kamer wordt fel gedebatteerd over de sanctie die de regering wil invoeren voor langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt. “Onbegrijpelijk voor socialisten”, beet PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw de meerderheid toe. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel had het dan weer over “pure symboolpolitiek”.