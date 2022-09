Beurzen omlaag in afwachting van renteverhoging door Amerikaanse centrale bank

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten woensdag flinke verliezen zien in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent lager. Later deze week komt ook de Japanse centrale bank met een rentebesluit, maar de situatie in dit land is anders dan in veel andere delen van de wereld doordat de inflatie er relatief laag is. Chinese aandelen zakten naar hun laagste punt in vier maanden. De hoofdindex in Shanghai verloor 0,6 procent. De CSI 300 Index verloor 1 procent en staat op het laagste punt sinds 9 mei. De All Ordinaries in Sydney ging 1,5 procent omlaag.