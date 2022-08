Beurzen New York overwegend op verlies na Taiwanrel

Chinees accube­drijf stelt keuze over fabriek in Noord-Amerika uit na Taiwanrel

Een grote Chinese fabrikant van accu's voor elektrische auto's stelt zijn beslissing over een nieuwe fabriek in Noord-Amerika uit door de opgelopen spanningen rond Taiwan. Het bedrijf, CATL genaamd, is dicht bij een keuze voor een locatie in Mexico of de Verenigde Staten. Die wil het pas later bekendmaken nu het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan tot woedende reacties heeft geleid in China, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

21:43