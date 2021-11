Beurzen en olieprijzen dalen fors uit angst om nieuwe coronavariant

EconomieDe nieuwe coronamutatie B.1.1.529 die in Zuid-Afrika rondwaart en donderdag wereldkundig werd gemaakt, zorgt overal ter wereld voor bezorgde reacties. Engeland, Israël en Schotland sluiten de grenzen voor meerdere Afrikaanse landen en ook Australië overweegt reisbeperkingen in te stellen. Intussen kelderden de Aziatische markten en olieprijzen in reactie op het nieuws. Ook de Europese beurzen gaan een fors lagere opening tegemoet.

De coronamutatie wijkt in veel opzichten af van de Delta-variant en lijkt volgens een analist van de BBC “nauwelijks meer” op het originele virus zoals dat begin vorig jaar in de Chinese stad Wuhan werd aangetroffen. Wetenschappers vinden het nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit van de bestaande vaccins bij deze nieuwe variant, want er is nog te weinig data beschikbaar.

Het baart zorgen dat de variant in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng volgens wetenschappers al verantwoordelijk lijkt voor 90 procent van alle besmettingen. De mutatie heeft zich al verspreid naar onder meer Botswana, Zimbabwe en Namibië. Ook in Hongkong zijn twee besmettingen met de variant gemeld nadat een reiziger vanuit de regio in hotelquarantaine iemand anders besmette.

Aziatische beurzen dalen

Het nieuws zorgde er vrijdag voor dat beurzen in Azië daalden. Nikei, de aandelenmarkt van Tokio, verloor ongeveer 3 procent. Het was het grootste dagverlies in twee maanden. In Hongkong, Sydney, Singapore en Wellington daalden de koersen met meer dan 1 procent. Luchtvaartmaatschappij Qantas daalde meer dan 5 procent in waarde en Cathay Pacific verloor meer dan 2 procent. Ook de olieprijs daalde vanwege zorgen over de impact van mogelijke maatregelen.

Volgens de financiële website Beursduivel gaan ook de Europese beurzen vrijdag een fors lagere opening tegemoet.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO doet de komende dagen en weken onderzoek naar de variant B.1.1.529, die afhankelijk van het potentiële risico ook een Griekse naam krijgt. “Iedereen begrijpt dat des te meer het coronavirus circuleert, des te groter de kans dat het verandert en we mutaties blijven tegenkomen”, aldus Maria van Kerkhove, een Amerikaanse epidemioloog van de WHO.

Op het hele Afrikaanse continent is slechts 6,6 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Omdat het aantal besmettingen de afgelopen tijd geleidelijk steeg, gingen er al geruchten rond over een mogelijk nieuwe virusvariant. Een BBC-correspondent stelt dat er in Afrika onvrede is over de ingestelde reisbeperkingen en dat landen in de regio juist beloond moeten worden voor het melden van de nieuwe variant.