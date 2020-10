Beurswaarde Apple met 385 miljard euro gedaald sinds record

Belgische inflatie vertraagt: prijs elektrici­teit, aardgas en voertuigen gestegen

29 oktober De inflatie ligt in oktober opnieuw wat lager, na enkele maanden waarbij de prijzen sneller stegen. Het inflatiecijfer -dat de mate uitdrukt waarin consumptiegoederen duurder worden- lag in oktober op 0,74 procent. In september was dat nog 0,90 procent en in augustus 0,82 procent. Dat blijkt uit de cijfers van Statbel, het Belgische instituut voor de Statistiek.