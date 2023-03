Beurswaakhond waarschuwt: geef je geld niet aan AB Investment

België scoort veel slechter dan buurlanden: hoge gezond­heids­kos­ten duwen gezinnen in miserie

Steeds meer Belgische huishoudens kunnen vanwege de hoge gezondheidskosten geen basisnoden meer betalen, zoals voedsel, huisvesting of verwarming. Hun aandeel behoort tot de hoogste van West-Europa, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport. “De best mogelijke gezondheidszorg voorzien voor iedereen is een gevecht, elke dag opnieuw”, reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.