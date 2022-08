“Beursgang bol.com uitgesteld vanwege slechte marktomstandigheden”

België bevriest 50 miljard euro aan Russische fondsen

In België is voor 50,5 miljard euro aan fondsen bevroren die toebehoren aan mensen, bedrijven en andere rechtspersonen die financiële sancties opgelegd kregen na de Russische invasie in Oekraïne. Dat is een fors hoger bedrag dan tot nu bekend raakte. De vorige keer dat ons land daarover cijfers bekendmaakte, in april, ging het om 3,5 miljard euro. Dat bevestigt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën, vandaag aan De Tijd.

2 augustus