Beursfeestje na nieuws over coronavaccin: koersen klimmen naar niveau voor crisis

Overal ter wereld schoten aandelen omhoog toen vanmiddag bekend raakte dat er een zeer efficiënt vaccin tegen het coronavirus aankomt . Coronagevoelige namen zoals Kinepolis of Basic-Fit rukken op, coronawinnaars zoals Zalando en Just Eat Takeaway duiken in het rood.

“Het beste nieuws voor de wereld”, zo kondigde Pfizer de resultaten van zijn onderzoek aan. Dat toont zich natuurlijk ook op de beurs, die in maart nog fameus onderuit ging toen de wereldeconomie op slot ging. Toen kort na 12 uur Belgische tijd het persbericht van Pfizer vertrok, duurde het geen seconde voor aandelenkoersen begonnen te klimmen.

Al snel mondde dat uit in een echt beursfeestje. De Brusselse Bel20, die de koersbewegingen van de grootste namen op de Belgische beurs samenvat in één cijfer, noteert momenteel 5,5 procent hoger dan voor het weekend. De grootste winnaar in eigen land was Kinepolis, dat vorige maand al zijn Belgische vestigingen voor de tweede keer moest sluiten en ook in het buitenland problemen heeft.

Verliezers worden winnaars

De bioscoopuitbater won eerst ruim 40 procent, en staat nu nog altijd op 27 procent winst. Het aandeel is goed op weg naar de beste beursdag in haar hele beurscarrière die al bijna een kwarteeuw duurt. Een ander typisch corona-aandeel is het Nederlandse Basic-Fit: de fitnessketen schrijft 27 procent bij en nadert met rasse schreden het niveau van februari, voor de miserie begon.

Omgekeerd zijn de bedrijven die perfect geplaatst waren om te floreren tijdens economische lockdowns de dupe. Zo maakte de Duitse online kledingwinkel Zalando een uitschuiver van 15 procent, om nu nog altijd op 10 procent verlies te staan. Just Eat Takeaway zakt ook weg richting 10 à 11 procent verlies.

Wall Street op record

Om 15.30 uur Belgische tijd begon ook Wall Street aan een nieuwe beursweek. Het zag er al goed uit toen dit weekend duidelijkheid kwam over de uitkomst van de presidentsverkiezingen. Maar dat er een realistische ontknoping in zicht komt voor de coronacrisis is nog veel beter nieuws.

De Dow Jones-index, met daarin 30 Amerikaanse steraandelen, rukt ruim 4 procent op en gaat daarmee voor het eerst boven de recordkoers van midden februari. Het vaccin van Pfizer is bovendien ook nog eens het middel waarvan de VS al een grote bestelling had gedaan, in afwachting van de cijfers. Daarom klonk het bij Pfizer niet alleen dat dit “het beste nieuws voor de wereld” was, maar ook “voor de VS en de publieke gezondheid”.