Beurs in Hongkong schiet omhoog na verkoopgolf in techsector

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds ruim 8 procent in de plus. De graadmeter kelderde dinsdag nog bijna 6 procent tot het laagste niveau sinds februari 2016. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua verklaarde de Chinese vicepremier Liu He na een bijeenkomst met financiële toplieden, dat de autoriteiten alles zullen doen om de aandelenmarkten stabiel te houden en steun zullen blijven bieden aan buitenlandse beursnoteringen van Chinese bedrijven.

De hoofdindex in Shanghai (plus 3,1 procent) veerde op ondanks de aanhoudende zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen in het land en de lockdowns in grote Chinese steden als Shenzhen. De Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent in de plus op 25.762,01 punten in navolging van de sterke koerswinsten op Wall Street. Beleggers keken vooral uit naar de Federal Reserve, die naar verwachting later op de dag de Amerikaanse rente zal gaan verhogen. Het zou de eerste renteverhoging zijn in de VS sinds 2018.