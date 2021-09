Bestuursleden luchthaven Charleroi trekken naar Venetië om te vergaderen: “Reis kostte netto maar duizend euro”

De raad van bestuur van de luchthaven van Charleroi vond eind augustus in Venetië plaats in plaats van in Gosselies. De Waalse minister van Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke (MR) verdedigt die beslissing nu. “De reis heeft de luchthaven netto maar een duizendtal euro gekost”, klonk het maandag in het Waals Parlement.

Volgens de nieuwe statuten van de luchthaven is er geen vuiltje aan de lucht: één raad van bestuur op twee mag doorgaan in de drijvende stad, meer bepaald in de hoofdkantoren van Save (dat het privébedrijf Belgian Airports, de grootste aandeelhouder van de luchthaven van Charleroi, controleert).

De vakbonden reageerden echter erg kwaad over de afreis naar Italië, temeer omdat de luchthaven in financieel moeilijke papieren zit. Hier en daar werd zelfs een parallel getrokken met de Publifin-affaire.

“Minder dan 250 euro per persoon”

Bevoegd minister Jean-Luc Crucke verdedigt de luchthaven. “Volgens de cijfers, die de luchthaven in alle transparantie bezorgd heeft, bedraagt de verplaatsingskost in totaal 2.200 euro. Dat is minder dan 250 euro per persoon. Daar moet je nog de verplaatsingskosten van de Italiaanse bestuursleden van aftrekken. In totaal gaat het om een nettokost van ongeveer 1.000 euro”, legde hij uit in het Waals Parlement.

Bovendien is eind augustus besproken om de aandeelhouders voor te stellen om voortaan maar één vergadering per jaar in Venetië te laten doorgaan, aldus Crucke. Die vergadering zou dan samenvallen met de jaarlijkse strategische vergadering in Italië. “Ik denk dat de vergelijking met de Publifin-affaire absoluut niet gerechtvaardigd is”, zei hij nog.