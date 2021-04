Beroepsvereniging makelaars: “Vlaamse studentenkamers 9 procent duurder in twee jaar”

In het academiejaar 2020-2021 wordt in Vlaanderen voor een studentenkamer gemiddeld 426 euro per maand neergeteld. In Brussel is dat 433 euro. Antwerpen en Leuven profileren zich als de duurdere studentensteden in Vlaanderen, Kortrijk als de goedkoopste. In elke Vlaamse studentenstad stijgen de prijzen. De cijfers zijn gebaseerd op 2.000 nieuwe contracten die zijn afgesloten via makelaars. Het gaat om een steekproef.