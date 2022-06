BEREKEND. Zoveel mag je ten hoogste gespaard hebben als je een sociale woning wil.

Wie een sociale woning wil huren, zal vanaf 2024 inzage moeten geven in zijn spaargeld. Staat er een klein jaarinkomen op de rekening? Dan grijpt hij naast een sociale woning. Maar wie vandaag al een sociale woning huurt, hoeft niet meteen te panikeren, benadrukt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Dat brengt HLN vandaag in primeur: lees alle details hier.

Vanaf 2024 zullen sociale huisvestingsmaatschappijen controleren hoeveel geld iemand op zijn rekening heeft staan, vooraleer die in aanmerking komt voor een sociale woning. Die ‘middelentoets’ stond in het regeerakkoord, maar afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse regering het concrete voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) goed.

Hoe zal het in zijn werk gaan? Bij zijn inschrijving op de wachtlijst zal een kandidaat-sociale huurder op eer moeten verklaren hoeveel er op zijn bankrekeningen staat. Beleggingsrekeningen en buitenlandse rekeningen - als die er al zouden zijn - tellen ook mee. Het totaalbedrag op die rekeningen mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens van wat ze jaarlijks mogen verdienen om recht te hebben op een sociale woning. Die grens hangt af van hun concrete situatie. Een alleenstaande zonder kinderen heeft recht op een sociale woning als hij jaarlijks minder dan 25.850 euro aan inkomsten heeft. Voor een koppel of alleenstaande met 1 kind is dat 40.940 euro per jaar en dat bedrag stijgt telkens met ongeveer 2.000 euro naargelang het gezin meer kinderen telt. Met de nieuwe regeling mag op hun rekening niet meer staan dan dat maximum-jaarinkomen, dus respectievelijk 25.850 en 40.940 euro. De redenering is dat wie een jaarinkomen bijeen kan sparen, ook wel op de private huurmarkt terecht kan, aldus Diependaele. “Zo kunnen de sociale woningen gaan naar de mensen die er het meest nood aan hebben.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rekeningafschriften

Als er uiteindelijk een woning wordt toegekend, zal de sociale huurder ook rekeningafschriften moeten voorleggen om te bewijzen dat zijn vermogen niet hoger ligt dan zijn inkomensgrens. “Als dan blijkt dat de eerdere verklaring niet strookt met de afschriften of als er een vermoeden is van fraude of rekeningen die niet zijn aangegeven, dan kan de woonmaatschappij wel een diepgaander onderzoek voeren of zelfs naar de rechter stappen”, aldus Diependaele.

Quote De nieuwe regeling zal alleen gelden voor nieuwe huurders, op het moment dat de sociale woning wordt toegekend en niet bij de eventuele hernieu­wing van het contract. Wie vandaag al een sociale woning huurt en wat spaargeld heeft, hoeft dus niets te vrezen.

Spaarrekeningen van de kinderen of een persoon ten laste worden niet meegerekend in het totaal. “Maar als er signalen zijn dat er systematisch geld wordt overgeschreven naar bepaalde rekeningen kunnen we dit wel gaan controleren.”

Alleen voor nieuwe huurders

De nieuwe regeling zal alleen gelden voor nieuwe huurders, op het moment dat de sociale woning wordt toegekend en niet bij de eventuele hernieuwing van het contract. Wie vandaag al een sociale woning huurt en wat spaargeld heeft, hoeft dus niets te vrezen. Sowieso zijn alle contracten van voor 2017 eeuwigdurende contracten. Voor contracten die vanaf 1 januari 2017 zijn afgesloten, wordt na 9 jaar wel gekeken of de huurder in kwestie nog steeds aan de voorwaarden voldoet - een maatregel die werd ingevoerd door zijn partijgenote en voorganger op Wonen, Liesbeth Homans. “Maar die controle blijft op basis van inkomen”, aldus Diependaele. “Als je op die 9 jaar tijd een grote spaarboek kon opbouwen, is je inkomen waarschijnlijk ook gestegen en val je mogelijk sowieso al buiten de inkomensgrenzen. Maar we willen sociale huurders die zuinig leven en sparen niet ontmoedigen. Met het spaargeld houden we nadien dus geen rekening meer.” Diependaele sluit wel niet uit dat dit voer kan zijn voor een volgende hervorming.



Eerder maakte de minister het al mogelijk voor sociale huisvestingsmaatschappijen om te gaan onderzoeken of sociale huurders een eigendom of woning hadden in het buitenland. Op ruim een jaar tijd liepen zo meer dan 223 sociale huurders tegen de lamp, die hun sociale woning kwijtspeelden. “Maar daarnaast zijn er ook mensen die proactief hun contract hebben opgezegd, omdat ze vreesden dat ze een boete gingen moeten betalen”, aldus Diependaele. “Het had dus ook een ontradend effect en dat verwachten we ook van deze nieuwe maatregel.”

Kwetsbaar

Oppositiepartij Groen vindt de beslissing van de Vlaamse regering onbegrijpelijk. “Voor de regering-Jambon kunnen mensen die weinig verdienen beter niet sparen, want dan verliezen ze hun recht op een sociale woning als ze tegenslag hebben. Dat is absurd”, reageert Groen-parlementslid Celia Groothedde. Ze vindt dat Diependaele “nog maar eens” de meest kwetsbaren viseert, terwijl hij er eigenlijk voor moet zorgen dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. “In plaats van sociale huurders nog maar eens verdacht te maken, zou minister Diependaele beter met zijn kerntaak bezig zijn: sociale woningen bouwen. Daarmee zou hij veel meer mensen vooruit helpen dan met dit beleid waarbij hij voortdurend met zijn vinger staat te zwaaien.”

Zelfde geluid bij de PVDA. “De grote vermogens belasten, dat is onmogelijk voor N-VA. Maar op de bankrekening van sociale huurders gaan snuffelen, dat is geen probleem. Liever mensen van de wachtlijst gooien dan sociale woningen bij te bouwen, ongelooflijk”, schrijft fractieleider Jos D’Haese op Twitter.

Ook armoede-expert Wim Van Lancker (KULeuven) schiet het voorstel af op Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

BEKIJK OOK: Spaargeld zal mee bepalen of je sociale woning kan huren

Bekijk ook: dit zei Diependaele in januari over sociale woningen