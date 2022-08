Benzine en diesel worden goedkoper: is einde van forse prijsstijgingen in zicht?

UPS neemt grote speler in logistiek voor gezond­heids­zorg over

Het Amerikaanse pakjesbedrijf UPS neemt de Italiaanse Bomi Group over, dat maakt het maandag bekend in een persbericht. Bomi Group is de afgelopen 35 jaar uitgegroeid tot een specialist in logistiek voor de gezondheidszorg. Door de overname verwerft UPS temperatuurgecontroleerde faciliteiten, zoals voertuigen en distributiecentra in veertien landen, klinkt het.

8 augustus