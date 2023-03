Belgische videogamemarkt is 582 miljoen euro waard

De cijfers komen van BelgianGames, de koepel van videogamefederaties. FIFA 23 was de bestverkochte titel in ons land en ook het acht jaar oude spel GTA V wurmde zich in de top vijf. De Nintendo Switch is nog steeds de geliefkoosde gamemachine van de Belgen. De Xbox Series X en S stijgt twee plaatsen in de top vijf. De consoles van Microsoft deden vorig jaar beter dan de PlayStation 5 van Sony.

De digitale verkoop blijft toenemen en verhoogt de druk op Belgische retailers. "In Europa is België wel een van de landen die nog het meest aan fysieke verkoop blijft vasthouden. Ik denk wel dat retailers nog steeds succesvol kunnen zijn, mits ze het juist aanpakken", zegt David Verbruggen, general manager van Video Games Federation Belgium (VGFB), een onderdeel van BelgianGames. "De grootste kansen voor gaming in België liggen bij de studio's. We maken in België ongelooflijk knappe games en toch zijn we ons daar nauwelijks van bewust.”