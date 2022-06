Belgische tienjaarsrente voor het eerst sinds 2014 boven 2 procent

De Belgische rente op tien jaar is in de nasleep van de rentevergadering van de Europese Centrale Bank boven de kaap van 2 procent gestegen. Het was al van 2014 geleden dat dat niveau gehaald werd.

De ECB kondigde vandaag zoals verwacht aan te breken met het langdurige lagerentebeleid. Frankfurt is een eerste renteverhoging met 25 basispunten van plan in juli. In september zou al een tweede, mogelijk forsere stap volgen. En ook nadien moeten verhogingen volgen. Die kaderen in de strijd tegen de torenhoge inflatie. De belangrijkste rente in de eurozone - de herfinancieringsrente - staat al sinds maart 2016 op nul, het historische dieptepunt.

Het nieuws bleef niet onopgemerkt in de financiële wereld. Gisteren was de Belgische tienjaarsrente al de 2 procentgrens genaderd en na het rentebesluit in de prille namiddag ging het cijfer er vlotjes over. Tot boven de 2,07 procent zelfs rond 15 uur, het hoogste niveau sinds begin 2014. Nadien ging het omlaag en vervolgens opnieuw omhoog tot zowat 2,017 procent rond 15.45 uur.

Erg snel

De stijging van de rentes gaat erg snel. Pas in maart van dit jaar werd voor de Belgische langetermijnrente de kaap van 1 procent overschreden. Eind 2020 was de rente zelfs enige tijd negatief, met een absoluut dieptepunt van -0,440 procent in november van dat jaar.

Een hogere rente is slecht nieuws voor de schatkist, maar ook voor particulieren die een huis willen kopen. De rente op woonkredieten is bij een lening met vaste rentevoet immers gelinkt aan de OLO (lineaire overheidsobligaties; nvdr) en dus is lenen voor een huis de voorbije maanden al flink duurder geworden.

Wereldwijd fenomeen

De stijging van de marktrentes is een wereldwijd fenomeen, gelinkt aan de hoge inflatie. Die hoge inflatiecijfers dwingen de centrale banken om hun monetair beleid te verstrakken en dat effect is nu al zichtbaar op de financiële markten. In de Verenigde Staten ging de langetermijnrente gisteren opnieuw door de symbolische grens van 3 procent.

Ook elders in Europa zit de langetermijnrente in de lift. De Duitse tienjaarsrente, de ‘Bund’, noteerde gisteren op het hoogste niveau in ruim acht jaar en steeg vandaag voort, met een piek boven 1,45 procent.