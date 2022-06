Belgische tienjaarsrente nadert de 2 procent: hoogste niveau sinds 2014

Tegen de trend in werd er weer méér vastgoed verkocht: “Huizen zijn een goed wapen tegen inflatie”

Stijgende energieprijzen, hogere rentevoeten, een oorlog in Oekraïne, maar toch zijn er in mei weer 3 procent méér compromissen getekend dan in dezelfde maand vorig jaar. De afkoeling van de vastgoedactiviteit was van korte duur. “Vastgoed is een goed wapen tegen torenhoge inflatie.”

7 juni