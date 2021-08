Belgische tak van reisorganisator Hillman vraagt faillissement aan

Hillman Travel, de reisonderneming die in 2019 een deeltje van Thomas Cook heeft overgenomen, heeft het faillissement aangevraagd voor haar Belgische winkels. Er waren uiteindelijk een negental filialen in het netwerk, maar door de coronacrisis en verzekeringsproblemen is nooit één reis verkocht. De investeerdersfamilie Bergmann spreekt van een verlies van enkele honderdduizenden euro, maar er zijn geen benadeelde klanten.

De reisorganisator is ontstaan nadat 91 filialen van Thomas Cook Retail België in 2019 moesten sluiten na het faillissement van de Britse multinational. De Spaanse reisorganisatie Wamos nam een 60-tal reiswinkels over, de inboedel van de overige 31 ging naar Hillman Travel. Die laatste zette uiteindelijk enkele filialen in de steigers en koesterde de ambitie om in tientallen winkels reizen te gaan verkopen in België.

Maar de coronacrisis zorgde voor een zware domper en het bedrijf slaagde er uiteindelijk niet in om een insolventieverzekering af te sluiten. Die hebben reisorganisatoren nodig om te opereren op Belgisch grondgebied, zodat consumenten niet stranden bij financiële moeilijkheden. Maar de financiële voorwaarden die de VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) daaraan koppelt waren volgens Franz Bergman niet haalbaar voor een kleine, nieuwe speler op de markt.

Geen fysieke aanwezigheid

De zaakvoerder omschrijft de VVR kort na de publicatie van het faillissement in het Belgisch staatsblad als “de grote boosdoener” en toont weinig begrip voor de Belgische regelgeving. Het bedrijf bekijkt of het mogelijk is om Belgische klanten online te bedienen, maar een fysieke aanwezigheid in het Belgische straatbeeld is dus niet voor morgen. Hillman had amper personeelsleden en er zijn - op enkele verhuurders van winkelpanden na - geen grote schuldeisers, zegt Bergman.

Die hoopt op termijn alsnog reizen te verkopen in ons land. “België interesseert ons”, zegt Bergmann daarover, “en we bekijken alle mogelijkheden.”. Maar er zijn geen alternatieve pistes om reizen aan de man te brengen bij Belgische consumenten. “Enkel deze vereniging kan die verzekering aanbieden. Maar ik zie dat niet op korte termijn gebeuren.” Vooral de coronacrisis zou het afhandelen van het verzekeringsdossier bemoeilijken, en wanneer die de sector niet langer parten speelt zou de reisorganisator dus opnieuw zijn kans wagen.

Hillman Travel werd opgericht door de in Knokke gevestigde Nederlanders Franz Bergman en zijn zoon Franz Bergman junior. Die spitsen zich ondertussen toe op de Nederlandse consument met een in mei aangekondigde overname van een 50-tal winkels van D-reizen, een toeristische speler die kort daarvoor op de fles was gegaan. Ze bieden er reizen aan van de Duitse touroperator FTI en ticketprovider Airtrade, maar stellen zelf ook reizen samen. Die Nederlandse activiteiten worden verdergezet, maar de Belgische tak van Hillman is dus opgedoekt.