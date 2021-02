Belgische producten door onnodige importtarieven 132 miljoen euro te duur in buitenland

Stijn Baert over het probleem van langdurig zieken: “Er wordt nu heel mild tegen hen opgetreden”

29 januari Het aantal langdurig zieken in België nadert het half miljoen, terwijl het aandeel werkzoekenden blijft afkalven. Dat schrijft ‘De Standaard’. Volgens de krant is "België de greep op de langdurig zieken kwijt". Ook arbeidseconoom Stijn Baert (UGent en UAntwerpen) geeft aan dat het probleem zich al langer onder de waterlijn aan het aftekenen was. Volgens hem moet er dan ook ingezet worden op drie pijlers: preventie, herintegratie en het herbekijken van de rol van de (huis)artsen. “Er wordt nu heel mild tegen die groep opgetreden”, klinkt het.