Belgische ondernemingen herstellen stilaan van coronacrisis

Met een omzetverlies van 8 procent doen de Belgische ondernemingen het 2 procentpunt beter in vergelijking met de maand mei. De verbetering tekent zich af in de meeste sectoren, maar is vooral opvallend in de horeca, waar het omzetverlies meer dan halveerde (van bijna 70 procent in mei tot 30 procent in juni). Ook in andere zwaar getroffen sectoren, zoals de reisbureaus, het wegvervoer, de luchtvaart en de kunsten- en evenementensector, verkleinde het omzetverlies.