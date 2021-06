Belgische loonkost stijgt minder snel dan in Duitsland en Frankrijk

EconomieDe doorsnee loonkost in de landen van de Europese eenheidsmunt is in het eerste kwartaal 1,5 procent gestegen ten opzichte van begin 2020. Voor België staat een stijging met 0,9 procent in de tabellen van het Europese statistiekbureau Eurostat. Ons land houdt de loonevolutie zo onder die van die Duitsland en Frankrijk. In Nederland was er een daling.