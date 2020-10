Belgische inflatie vertraagt: prijs elektriciteit, aardgas en voertuigen gestegen

Statbel merkt op dat voor vrijwel alle courant aangekochte producten, de prijzen deze maand zijn gedaald. Maar tegenover vorig jaar zijn voedingsproducten wel nog altijd flink duurder. Zo liggen de prijzen van verse groenten en vers fruit zo'n 8,5 procent hoger dan in oktober vorig jaar, varkensvlees is bijna 8 procent duurder. Volgens het statistiekbureau zijn die prijsstijgingen een Europese trend, te verklaren door de erg lage inflatie vorig jaar, lagere oogsten door slechte weersomstandigheden, en een hogere vraag in China naar varkensvlees.

Specifiek voor België valt ook de sterke prijsstijging bij verse zeevruchten (+41 pct) op. "Deze hoge inflatie is voornamelijk te wijten aan prijsstijgingen voor garnalen, een gevolg van een tekort aan gepelde grijze garnalen door coronamaatregelen in Marokko. Het gaat hier over een product dat voornamelijk in België geconsumeerd wordt, waardoor de inflatie voor deze groep in andere Europese landen amper is toegenomen", klinkt het.