Belgische ‘groene’ betaalapp rekent op doorbraak met Google Pay

Koop nu, betaal later. De opmars van de nieuwe shopapp Klarna in ons land. Wat is het? Hoe werkt het? En wat kost het?

"Een officiële betaalinstelling word je niet zomaar. Het heeft drie jaar geduurd om financieel, legaal en technisch volledig in orde te geraken", legt CEO Jelle Baats uit. "In september 2019 zijn we echt naar de markt gegaan. Na zes maanden begonnen we na te denken over onze meerwaarde, hoe we anders konden zijn dan andere bedrijven. We wilden een positieve impact genereren."