Belgische economie zal in vierde kwartaal opnieuw met 4,5 procent krimpen: “Dit dreigt onze economie helemaal te ontwrichten”

Aandelen schieten omhoog na nieuws over coronavac­cin van Pfizer: “Mogelijk belangrijk­ste beursdag van het jaar”

10 november Een efficiënte medische oplossing voor corona is goed nieuws voor de wereld, en dus ook voor de economie. Beleggers stuurden de koersen dan ook scherp omhoog op maandag, na positief nieuws van Pfizer over hun vaccin. “Dit was niet alleen een van de meest spectaculaire beursdagen van het jaar, maar mogelijk ook de belangrijkste. De vraag is of dit de nieuwe trend inluidt.”