Belgische economie maakte historische heropleving na coronashock, maar jaar-op-jaargroei nog steeds fors negatief

Na de coronashock in de periode april-juni heeft de Belgische economie zich herpakt in het derde kwartaal. Volgens een eerste raming van het Instituut voor de Nationale Rekening was er een groei met 10,7 procent tegenover het tweede kwartaal, zo meldt de Nationale Bank donderdag. De raming ligt hoger dan een eerdere voorspelling. Maar we zitten nog niet op het precrisisniveau.

De Nationale Bank plaatst het cijfer meteen wel in context, want tegenover 12 maanden eerder is het cijfer een pak lager. “Ondanks die historische heropleving op kwartaalbasis, is de jaar-op-jaargroei nog steeds fors negatief (-5,2 procent)”, klinkt het. “Hierdoor is er van een terugkeer naar het niveau van economische bedrijvigheid van vóór de Covid-19-crisis nog geen sprake.”

In het tweede kwartaal was er een krimp van 11,8 procent tegenover het voorgaande kwartaal. Voor het openingskwartaal van 2020 staat een kleinere daling, -3,4 procent, in de tabellen.

Volgens de eerste inschatting steeg de toegevoegde waarde in het derde kwartaal op kwartaalbasis met 12 procent in de industrie, met 18 procent in de bouw en met 9,9 procent in de diensten.

Optimistischer

De cijfers moeten ook met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Er is bij het distilleren van de flashraming immers een grotere onzekerheid dan gebruikelijk.

Maar de raming is wel optimistischer dan eerdere prognoses. In de eerste helft van september ging de Nationale Bank nog uit van 8 procent groei in het derde kwartaal. Onder meer de minder strenge coronamaatregelen dragen bij aan de groei, klonk het toen.

Voor heel 2020 verwacht de NBB volgens eerdere cijfers een krimp met 9 procent, gevolgd door 6,4 procent groei in 2021.