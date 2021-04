Belgische economie groeit 0,6 procent in eerste kwartaal

De Belgische economie heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een groei neergezet van 0,6 procent in vergelijking met het slotkwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit een flashraming van de Nationale Bank. Maar het niveau van voor de coronacrisis is nog niet bereikt, zegt de instelling.

De flashraming legt de economische groei nog een fractie hoger dan de prognose die de Nationale Bank zelf begin maart had gedaan: zij ging toen uit van 0,5 procent groei. “Volgens een eerste inschatting steeg de toegevoegde waarde in vergelijking met het voorgaande kwartaal met 1,3 procent in de industrie, met 0,1 procent in de bouwnijverheid en met 0,2 procent in de diensten”, aldus de Nationale Bank.

Dankzij de groei wordt een tweede corona-recessie vermeden. In de laatste drie maanden van vorig jaar was de economie immers gekrompen (met 0,1 procent), en vanaf een tweede krimp is er sprake van een recessie.

In de eerste helft van vorig jaar was de Belgische economie al in een recessie beland, met -3,3 procent in het eerste en -11,9 procent in het tweede kwartaal, toen de coronacrisis volop losbarstte. In het derde kwartaal was er 11,8 procent groei. Over het volledige jaar werd de Belgische economie vorig jaar 6,3 procent kleiner.

Ondanks het herstel begin dit jaar, zit de economie nog niet op het niveau van voor corona. “In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020, dat reeds in teken stond van de Covid-19-crisis, bedraagt de groei -1,0 procent”, zegt de Nationale Bank. “Het niveau van economische activiteit van vóór de Covid-19-crisis is nog steeds niet bereikt.”