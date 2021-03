Belgische bedrijven starten joint-venture om onderdelen te bouwen voor F-35 gevechtsvliegtuigen

Duitse vakbond roept op tot staking bij Amazon

28 maart De Duitse vakbond Verdi heeft opgeroepen tot een staking bij zes locaties van Amazon. Het werk zou vanaf de nachtdienst op zondag vier dagen neergelegd moeten worden. Volgens de vakbond is het in coronatijd razend druk bij de webwinkel en is het daardoor voor werknemers amper mogelijk coronamaatregelen na te leven.