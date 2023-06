Belgische bedrijven ondanks stijgende lonen en onzekerheid “gematigd optimistisch” over economie

Uit een diepgaande bevraging bij een veertigtal bedrijfsleiders tussen april en mei, in combinatie met de traditionele enquêtes van de centrale bank, blijkt een “breed gedragen gematigd optimisme” bij de bedrijven in ons land, ook al zijn er op langere termijn heel wat onzekerheden. In Wallonië is dat optimisme nog iets sterker dan in Vlaanderen en Brussel.

De bevraging is daarmee een bevestiging van de economische groeicijfers van het eerste kwartaal. Het Belgische bruto binnenlands product groeide in de eerste maanden 0,5 procent, en scoort daarmee beter dan de buurlanden.

Concreet is het economisch klimaat in het tweede kwartaal verbeterd, zo toont de bevraging. De recordprijzen voor energie zijn achter de rug, net als bevoorradingsproblemen wegens de coronacrisis. Bedrijven konden prijsstijgingen voor een deel doorrekenen aan de klanten. De inflatie zou de komende maanden dan ook verder moeten dalen. En ondanks de stijgende rente blijven de investeringsplannen van de bedrijven overeind, in het bijzonder inzake digitalisering en vergroening van productieprocessen.

Uit de nieuwe bevraging blijkt ook dat bedrijven niet geneigd zijn tot grote ontslagrondes. Er is een structureel tekort aan arbeidskrachten, waardoor bedrijven hun mensen liever aan boord houden.

Dat optimisme geldt zowel voor de industriële bedrijven als voor de dienstensector, al is dat bij die laatste nog iets sterker. Bij de industrie zijn de vooruitzichten voor het tweede halfjaar bovendien onzeker.

Lange termijn

Al bij al blijkt de Belgische economie de schok van de stijgende loonkosten - door de inflatie stegen de lonen in 2022 met minstens 10 procent - vrij goed te verteren, zegt NBB-econoom Geert Langenus. Een deel van de loonschok lijkt geabsorbeerd door de winstmarges, zo bleek eerder al. “De vraag is wel wat de gevolgen van de stijgende loonkosten zullen zijn op langere termijn”, aldus Langenus. “We zien dat de economie vrij goed presteert, vooral dankzij de binnenlandse vraag en de robuuste dienstensector. De vraag is wat dat op langere termijn oplevert.”

Dat geldt ook voor de stijgende marktrentes. Het blijft afwachten wat de gevolgen zijn op langere termijn. Vandaag ondervinden vooral projectontwikkelaars problemen door de stijgende rentes. De vastgoedmarkt doet het immers niet zo goed.

Business Echo

De nieuwe bevraging door de Nationale Bank van bedrijfsleiders - Business Echo gedoopt - zal twee keer per jaar gebeuren. Het moet de maandelijkse enquêtes van de Nationale Bank “meer diepgang en nuance” geven, klinkt het bij de centrale bank.