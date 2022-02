Belgische bedrijven halen hoogste winstmarges ooit

Spotify dik 2 miljard minder waard na kritiek Neil Young

De marktwaarde van Spotify is deze week met ruim 2 miljard dollar (bijna 1,9 miljard euro) gedaald na de protestactie van de Canadese zanger Neil Young. Young liet eerder deze week weten zijn muziek van de dienst te laten halen wegens een podcast van comedian Joe Rogan, die exclusief via Spotify te beluisteren is. Young vindt dat hij hierin desinformatie over het coronavirus verspreidt.

29 januari