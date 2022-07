Belgische automarkt kreeg stevige klappen in eerste jaarhelft

In het eerste semester werden in het totaal 329.971 occasiewagens ingeschreven. Dat is 10,2 procent minder dan in 2021. Voor juni ging het om 58.322 occasies of een daling met 13 procent. Volkswagen blijft het populairst, voor BMW, Opel, Mercedes en Peugeot. Wat nieuwe wagens betreft, ging het in de eerste zes maanden van 2022 om 195.387 stuks of een daling met 15,9 procent in vergelijking met vorig jaar. In juni werden 34.814 nieuwe wagens ingeschreven, een daling van 15,3 procent.