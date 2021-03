Belgisch ondernemersvertrouwen stijgt tot hoger niveau dan voor de crisis

Onderne­mers­ver­trou­wen in Belgische industrie blijft stijgen

22 februari Het vertrouwen van de Belgische ondernemers is blijven toenemen in februari, zo laat de jongste conjunctuurbarometer van de Nationale Bank (NBB) zien. Opmerkelijk is dat in de verwerkende nijverheid het ondernemersvertrouwen nu boven het niveau van voor de coronacrisis (februari 2020) staat.